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Глава нацразведки США рассказал о денуклеаризации КНДР
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Глава нацразведки США рассказал о денуклеаризации КНДР 

Газета.Ru 27 минут назад
Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, денуклеаризация КНДР за год технически возможна, но, «вероятно, этого не произойдет».
Он также подчеркнул, что это очень сложный процесс и госсекретарь США Майк Помпео «специально обозначил длительные временные рамки».
Ранее сообщалось, что Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана.
По его словам, Северная Корея скрывает ядерные объекты и ядерные боеголовки.
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