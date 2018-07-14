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Народный календарь. 15 июля. Обними вяз — и будет тебе здоровье
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Народный календарь. 15 июля. Обними вяз — и будет тебе здоровье 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Крестьяне шли работать в поля, собирали рожь и вишню.
Рожь, согласно законам природы, созревает именно в середине лета, а потому 15 июля крестьяне, набравшись сил, шли работать в поле. Их покровительницей была Берегиня, которая ограждала крестьян от бед и жизненных неурядиц. Представляли Берегиню в образе березы, а потому в этот день было принято у своих домов высаживать эти величественные деревья.
Православные христиане 15 июля почитают память святителя Фотия, который был митрополитом Киевским и всея Руси. Именно он, управляя 21 год Российской церковью, защитил от врагов внука Дмитрия Донского — Василия. Также Фотий часто выступал посредником во время ссор русских князей.
А еще 15 июля приступали к сбору вишни, к заготовке трав — бузины, душицы и других. В этот день осыпается кустарник жасмина, а в водоемах уже виднеется цветение воды. Полотенца крестьян были вышиты узорами росы, которая снимала с лица усталость, накопленную за день.
Покровителем тех, кто родился 15 июля, считается вяз. И в горестные дни рожденным 15 июля полагалось обнять дерево, которое одаривало его жизненными силами и энергией. Славяне верили, что уже через 20 минут человек обретал душевную гармонию. Кроме того, характер таких людей отличает уравновешенность, невозмутимость, отличное чувство юмора и серьезные моральные принципы.
Если 15 июля в лечу слышны сычи — ждать хорошего урожая.
А муравьи, кружащиеся в воздухе — к ливню.
Именинники: Генрих, Арсений, Фотий
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