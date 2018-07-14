Нижегородской минфин предотвратил 337 нарушений в сфере закупок в I полугодии

Министерству финансов Нижегородской области в I полугодии удалось предотвратить 337 нарушений в сфере закупок на общую сумму 186 млн рублей. Данные мониторинга текущих закупок размещены на сайте минфина

Всего за первое полугодие министерство проверило 2 453 закупки, что составляет около 40% от всех закупок, объявленных региональными заказчиками. Нарушения законодательства о контрактной системе выявлены в 16% из них.

В целях предотвращения нарушений в адрес заказчиков вынесено 337 предписаний об устранении нарушений. В ходе исполнения предписаний заказчиками отменено 109 закупок, ещё в 228 закупках документация приведена в соответствие с законодательством.