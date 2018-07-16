Что было до атомной войны 1780 года: дикая теория

В последнее время общественность будоражат странные теории. Сейчас все обсуждают, какой была бы жизнь на плоской Земле. Но даже эта теория и рядом не стоит с другой, согласно которой первая ядерная война произошла еще в 1780 году. Не верите? Вот доказательства — не менее безумные, чем сама теория!

Сторонники идеи о древней ядерной войне верят, что великий «Год без лета», мрачный 1816, когда в Западной Европе и Северной Америке действительно царил холод даже летом, на самом деле был ничем иным, как ядерной зимой.

После чего она началась? А после того, как московиты сбросили на армии Наполеона несколько ядерных бомб. Подтверждение своей теории поклонники заговоров находят даже на картах Гугл

В частности, в пример приводятся многочисленные воронки от ядерных взрывов по всей планете. Отверстия идеально круглые, заполнены водой, но рыбы там нет. Более наглядно все изложено на видео:

Последним из аргументов ценители альтернативной истории приводят тот факт, что первые онкологические заболевания начались только в XIX веке. На самом деле, человек хоть немного подкованный в истории с легкостью опровергнет все эти «доказательства» — попробуйте сами.