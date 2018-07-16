Ещё
Что было до атомной войны 1780 года: дикая теория
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что было до атомной войны 1780 года: дикая теория 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
В последнее время общественность будоражат странные теории. Сейчас все обсуждают, какой была бы жизнь на плоской Земле. Но даже эта теория и рядом не стоит с другой, согласно которой первая ядерная война произошла еще в 1780 году. Не верите? Вот доказательства — не менее безумные, чем сама теория!
Сторонники идеи о древней ядерной войне верят, что великий «Год без лета», мрачный 1816, когда в Западной Европе и Северной Америке действительно царил холод даже летом, на самом деле был ничем иным, как ядерной зимой.
После чего она началась? А после того, как московиты сбросили на армии Наполеона несколько ядерных бомб. Подтверждение своей теории поклонники заговоров находят даже на картах Гугл.
В частности, в пример приводятся многочисленные воронки от ядерных взрывов по всей планете. Отверстия идеально круглые, заполнены водой, но рыбы там нет. Более наглядно все изложено на видео:
Последним из аргументов ценители альтернативной истории приводят тот факт, что первые онкологические заболевания начались только в XIX веке. На самом деле, человек хоть немного подкованный в истории с легкостью опровергнет все эти «доказательства» — попробуйте сами.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»209
Трамп разозлился на Путина из-за видео167
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией26
Глава Хорватии вступилась за Россию99
Лепс опозорился на свадьбе друга96
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение