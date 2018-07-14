Поисками пропавшей калужанки занялся Следственный комитет 

В Калуге продолжаются поиски 49-летней Оксаны Сергеевой. Напомним, 10 июля женщина ушла гулять с собакой и не вернулась. Сейчас следственные органы СКР по Калужской области устанавливают круг общения пропавшей, интересы и образ жизни. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи уже осмотрели ее дом и другие места, где она бывала. Приметы Оксаны Сергеевой: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза и волосы черные. Ее рыже-белого терьера зовут Бакс. Любую информацию о пропавшей следователи просят сообщать по телефонам 112, 102.