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Российские военные уничтожили «бандформирование» в Таджистане
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Российские военные уничтожили «бандформирование» в Таджистане 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В республике прошли учения с участием мотострелков, артиллеристов, ракетчиков и летчиков армейской авиации.
В Таджикистане завершились учения мотострелковых подразделений с многочисленным приданным вооружением, стартовавшие 9 июля, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«В масштабных учениях было задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерия и вертолёты армейской авиации», — говорится в сообщении.
По замыслу маневров, незаконное вооруженное формирование перешло в наступление в районе госграницы. «Боевиков» обнаружили разведчики, передав координаты расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», а также пилотам вертолетов армейской авиации.
После массированного огневого воздействия разгром «противника» завершили мотострелки на БТР-82А.
Всего в учениях участвовало более 3200 военнослужащих.
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