Российские военные уничтожили «бандформирование» в Таджистане

В республике прошли учения с участием мотострелков, артиллеристов, ракетчиков и летчиков армейской авиации.

Таджикистане завершились учения мотострелковых подразделений с многочисленным приданным вооружением, стартовавшие 9 июля, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В масштабных учениях было задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерия и вертолёты армейской авиации», — говорится в сообщении.

По замыслу маневров, незаконное вооруженное формирование перешло в наступление в районе госграницы. «Боевиков» обнаружили разведчики, передав координаты расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», а также пилотам вертолетов армейской авиации.

После массированного огневого воздействия разгром «противника» завершили мотострелки на БТР-82А.

Всего в учениях участвовало более 3200 военнослужащих.