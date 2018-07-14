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Впервые под открытым небом на сборной площади Кремля проведут божественную литургию
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Впервые под открытым небом на сборной площади Кремля проведут божественную литургию 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
28 июля исполнится 1030 лет с момента крещения Руси.
Празднование 1030-летия крещения на Руси пройдет во всех епархиях Русской православной церкви (РПЦ). Главным событием праздника в Москве станет божественная литургия на соборной площади московского Кремля.
— Ранее в московском Кремле богослужения всегда совершались и совершаются в соборах или храмах Кремля. Никогда ранее богослужения не проводились под открытым небом на соборной площади. Поскольку в этот день в сердце нашей страны, в Кремле ожидается очень большое скопление людей — до нескольких тысяч — было принято решение о проведении этого богослужения под открытым небом на соборной площади Кремля, — пояснил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Служение будет проходить под руководством патриарха московского и всея Руси Кирилла. После этого крестный ход архиереев, духовенств и многочисленных мирян отправится на Боровицкий холм, где в 2017 году появился памятник князю Владимиру. Около монумента состоится праздничный благодарственный молебен, а после этого начнется концерт, отмечает Интерфакс.
Между тем ранее стало известно, что священный Синод РПЦ утвердил чин отпевания некрещеных младенцев (по теме…).
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