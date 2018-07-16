Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 18-19 июля 

Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 18 и 19 июля 2018 г. из-за работ по замене стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе МЖД.
«На станции «Дрезна» Горьковского направления МЖД 18 и 19 июля железнодорожники проведут плановые работы по замене стрелочных переводов, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В эти дни у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Также из расписания выведут несколько дневных и вечерних пригородных электропоездов, курсирующих между станциями «Москва» и «Железнодорожная», «Петушки» и «Крутое», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что стрелка — сложный элемент путевой инфраструктуры, замена которого является достаточно трудоемким процессом, требующим времени и соблюдения определенной технологии.
«МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — добавили в пресс-службе.