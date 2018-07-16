Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 18-19 июля

Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 18 и 19 июля 2018 г. из-за работ по замене стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе МЖД.

«На станции « Дрезна » Горьковского направления МЖД 18 и 19 июля железнодорожники проведут плановые работы по замене стрелочных переводов, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В эти дни у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Также из расписания выведут несколько дневных и вечерних пригородных электропоездов, курсирующих между станциями «Москва» и «Железнодорожная», «Петушки» и «Крутое», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что стрелка — сложный элемент путевой инфраструктуры, замена которого является достаточно трудоемким процессом, требующим времени и соблюдения определенной технологии.