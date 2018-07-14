Норвегия разместит у себя еще 700 морпехов

Норвегия готова разместить у себя до 700 военнослужащих корпуса морской пехоты США

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен сообщил, что норвежское правительство увеличит размеры оборонного бюджета с 1,6% до 2% от ВВП. Но конкретные сроки достижения целевого показателя НАТО не указываются.

В июне стало известно, что Норвегия минимум на пять лет продлевает военное сотрудничество с США, В январе 2017 года 300 американских пехотинцев разместили на западе, после переговоров еще 300 разместят на севере страны.