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Норвегия разместит у себя еще 700 морпехов
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Норвегия разместит у себя еще 700 морпехов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Норвегия готова разместить у себя до 700 военнослужащих корпуса морской пехоты США.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис, посетивший Осло, поблагодарил за это власти Норвегии. И добавил, что 35-тысячное учение «Единый трезубец-2018» покажет единство Североатлантического альянса.
Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен сообщил, что норвежское правительство увеличит размеры оборонного бюджета с 1,6% до 2% от ВВП. Но конкретные сроки достижения целевого показателя НАТО не указываются.
В июне стало известно, что Норвегия минимум на пять лет продлевает военное сотрудничество с США, В январе 2017 года 300 американских пехотинцев разместили на западе, после переговоров еще 300 разместят на севере страны.
Москва считает, что это нарушает традиции норвежско-российского добрососедства, поскольку происходит отступление от политики неразмещения от 1949 года (отказ от иностранных военных баз в мирное время). Осло настаивает, что политика неразмещения не нарушается, поскольку размещение происходит на норвежских базах.
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