Мэттис поблагодарил Норвегию за готовность разместить у себя 700 морпехов США

"Я ценю гибкий подход и радушие Норвегии, готовой принять на ротационной основе до 700 морских пехотинцев в рамках нашего плана увеличить число военных, проходящих подготовку в условиях холодного климата, в течение ближайших лет", — сказал Мэттис.

На совместной пресс-конференции со своим американским коллегой глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен со своей стороны отметил, что скандинавская страна стремится к тому, чтобы тратить на оборонные расходы 2% от своего ВВП, тогда как в настоящее время этот показатель меньше 1,6%. Он заверил Мэттиса в том, что норвежское правительство сосредоточится на этой задаче в новом плане развития вооруженных сил страны на 2021-2024 годы, а также продолжит увеличивать размеры оборонного бюджета. Вместе с тем, конкретных сроков достижения целевого показателя НАТО руководство страны по-прежнему не называет.

В июне норвежское правительство объявило о намерении как минимум на пять лет продлить программу военного сотрудничества с США, в соответствии с которой на западе королевства в январе 2017 года были размещены 330 американских морских пехотинцев. После завершения продолжающихся переговоров между Осло и Вашингтоном еще более 300 морпехов разместят на севере Норвегии — в заполярном гарнизоне Сетермуэн. Кроме того, норвежское министерство обороны официально объявило о планах США создать на авиабазе Рюгге под Осло инфраструктуру для четырех истребителей американских ВВС. Это вызывает серьезную озабоченность у Москвы , где считают действия Осло недружественными и дестабилизирующими обстановку в высоких широтах.

Политика неразмещения

Россия неоднократно выражала беспокойство по поводу размещения американских военных в Норвегии, обращая внимание на то, что их формально ротационное присутствие в скандинавском королевстве де-факто является постоянным. С точки зрения РФ, это отступление от соблюдавшейся с 1949 года норвежской политики неразмещения, которая предполагает отказ от создания иностранных военных баз на территории Норвегии в мирное время. Российские дипломаты отмечают, что сложившаяся ситуация нарушает традиции норвежско-российского добрососедства.

Руководство Норвегии при этом настаивает, что политика неразмещения не нарушается, поскольку американские военные находятся на норвежских базах, регулярно сменяются, а их основная задача в Норвегии — военная подготовка и участие в совместных с союзниками маневрах. По словам Бакке-Енсена, из-за ограничений, которые Норвегия сама на себя наложила после окончания войны, особенно важно, чтобы у союзников королевства была возможность тренироваться на его территории как на протяжение коротких, так и более продолжительных периодов времени.