Новгородские школьники создали около 30 проектов в ходе образовательной инициативы АСИ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июля. / ТАСС /. Подведены первые итоги интенсива «Губернаторская школа», который проходил в Новгородской области в рамках проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов»: сформированы 29 проектных групп, которые будут развивать свои идеи с авторитетными наставниками и воплотят лучшие в жизнь, передает корреспондент ТАСС.

На первом этапе проекта «Кадры будущего для регионов» было отобрано 200 школьников, которые предложили свои идеи по развитию Новгородской области на портале «Одаренные дети». Предложения касались сферы экологии, туризма, образования и промышленности. Вторым этапом стал трехдневный интенсив «Губернаторская школа», на котором участники с созвучными идеями объединились в проектные группы. В результате 172 школьника создали 29 проектных команд во главе с наставниками из сферы бизнеса, представителей госучреждений и исполнительной власти.

"Это возможности для ребят с точки зрения самореализации, чтобы привлечь работодателей, которые познакомились с вами, рассказали о новых технологиях, бизнесе. Может вас это увлечет, может захотите открыть свой бизнес. Задача губернатора — создать возможности и дать все необходимые ресурсы", — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева , обращаясь к участникам смены в финальный день работы интенсива.

В числе проектов, которые сформировались во время новгородской «Губернаторской школы»: создание языкового и профориентационных центров, туристического веломаршрута, реконструкция городской набережной, идеи по повышению компьютерной грамотности населения. «Все проекты созвучны тем задачам, которые перед нами стоят и в здравоохранении, и в туризме, и в благоустройстве. Эти проекты можно реализовывать и коллег надо включать максимально в наши инициативы», — подытожил губернатор Новгородской области Андрей Никитин

В течение года команды будут работать над развитием проекта, лучшие презентуют в 2019 году на всероссийском форуме «Наставник», в образовательном центре «Сириус» и в рамках тематической смены в международном центре «Артек». О стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» было заявлено в марте на заседании Наблюдательного совета АСИ. Новгородская область стала седьмым субъектом-участником, со следующего года предполагается реализация по всей стране.

Инициатива направлена на создание условий и мер поддержки для формирования у школьников от 14 до 17 лет устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов. Апробация проекта проходит с апреля 2018 года по июль 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профнавигации.