АСИ запускает конкурс проектов по развитию малых городов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июля. / ТАСС /. Агентство стратегический инициатив (АСИ) до конца июля запустит конкурс проектов по развитию малых городов, который поможет сформировать базу лучших инициатив для тиражирования в регионах РФ , сообщила в понедельник генеральный директор АСИ Светлана Чупшева

"В течение двух недель мы откроем конкурс на проекты развития городов, мы хотим собрать 100 знаковых проектов для нашей страны в культурной области, в образовательной, туристические проекты, благоустройства, абсолютно в разных направлениях", — сказала Чупшева на встрече с представителями некоммерческих организаций в Великом Новгороде.

"Президент в федеральном послании сказал, что очень важно сегодня концентрироваться не только на крупных агломерациях, но и на малых городах, где живут люди, и, конечно, наша задача — обеспечивать качество жизни, уровень жизни, достойный всех граждан нашей страны", — отметила гендиректор АСИ.

По ее словам, в числе основных критериев по отбору проектов будет долгосрочный характер инициатив, их социально-экономическая значимость для города или региона и возможность тиражирования на другие территории.

"Мы будем формировать исходя из этого конкурса проектные региональные и муниципальные команды, которым будем помогать эти проекты реализовывать, тиражировать их, привлекать самых знаковых экспертов, инвесторов, будем помогать привлекать также федеральное финансирование на эти проекты через всевозможные целевые программы", — добавила Чупшева.

Он уточнила, что первые инициативы, которые будут претендовать на федеральную поддержку, АСИ объявит в сентябре.