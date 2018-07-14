Минстрой привлечёт к благоустройству регионов почти 3 тысячи добровольцев

К концу 2018 года в российских регионах молодые архитекторы, дизайнеры и строители могут приступить к созданию собственных проектов по благоустройству общественных пространств. Об этом RT рассказали в Минстрое . Привлечением почти трёх тысяч добровольцев займётся Центр компетенций по вопросам городской среды. Сейчас его подразделения есть в Белгородской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях, а также республиках Чувашия Татарстан . В ближайшем времени они откроются ещё в шести субъектах страны.

До конца года Министерство строительства привлечёт около трёх тысяч добровольцев — архитекторов, дизайнеров, художников и проектировщиков — к благоустройству парков, скверов, придомовых территорий и других общественных пространств. Об этом RT рассказали в ведомстве.

Год назад Минстрой уже предлагал задействовать студентов профильных специальностей для благоустройства территорий. Теперь для реализации этой идеи министерство создало Центр компетенций по вопросам городской среды, который будет курировать работу молодёжи.

Подобные организации открыты в шести регионах страны: Белгородской, Нижегородской, Ростовской и Тульской областях, а также республиках Чувашия и Татарстан. В ближайшем времени к работе по облагораживанию парков и скверов приступят активисты ещё в шести субъектах страны.

Воронежская область присоединилась к программе совсем недавно, однако там уже есть несколько проектов, которые будут реализовывать добровольцы. Например, благоустройство особо охраняемой природной территории «Пеньковая гора» в городе Калач . Сейчас эта идея находится на согласовании.

Одна из авторов проекта Юлия Седых рассказала RT, что, несмотря на популярность этого места у местных жителей, территория практически никак не обустроена, поэтому молодые активисты будут преобразовывать пространство, сохранив его функциональность.

«Мы основывались на том, что место уже популярно. Но там всё дикое — люди приходят, сидят на пеньках. Мы оставим популярные у людей площадки, облагородим их, а также добавим новые. Например, амфитеатр для проведения мастер-классов и Хлебную площадь. Здесь построят Музей хлеба, потому что так сложилось исторически — здесь всё вертится вокруг хлеба. Также привезут старинную мельницу XII века», — говорит студентка-архитектор.

В другом проекте, который претворят в жизнь в этом же регионе, сделан акцент на сохранении исторического и культурного наследия. Команда молодых архитекторов из Воронежского государственного технического университета, которая занимается благоустройством набережной реки Тихая сосна в Острогожске , обратила внимание, что в этом городе родился известный живописец Иван Крамской . Поэтому молодые архитекторы предложили организовать на этой территории, прямо на берегу реки, пленэр, куда будут приходить рисовать художники. Рядом планируют разместить площадку с экраном в виде большой картинной рамы. Здесь можно будет показывать кино и проводить мастер-классы.

С этим местом связана ещё одна памятная история, о которой RT рассказала Екатерина Клат, недавно защитившая диплом бакалавра по специальности «архитектор-реставратор».

«Чтобы раскрыть идентичность территории, мы решили взять за основу городские легенды, которые не отражены в малых архитектурных формах. Например, в 1696 году Пётр I встречался тут с гетманом Мазепой в шатре, поэтому мы решили это событие материально выразить в виде тентовых конструкций, напоминающих шатры, а детская площадка у нас напоминает корабль Петра I «Меркурий», — объясняет она.

Кроме того, на берегу реки планируют разбить Лугопарк, в котором будут представлены самые разные растения. Для тех, кто захочет проплыть по водному туристическому маршруту, будет открыт прокат байдарок и спортинвентаря. Реализовать этот проект планируют до конца 2019 года, а пока активистам предстоит привести территорию в порядок, для чего они планируют привлечь добровольцев.

«Полгода нужно на подготовку: там нет коммуникаций, нужно ремонтировать дамбу, очень много инженерии нужно сделать перед тем, как благоустраивать территорию. Такой чистый холст с сухими, опавшими деревьями, — говорит Клат. — Когда мы считали смету проекта, мы закладывали, что некоторые работы будут выполняться за счёт инициативы добровольцев. Мы будем рады, если нам смогут помочь привлечь молодёжь для уборки старых деревьев, высаживания новых».

Нижегородской области активисты решили сделать ставку на футуризм. Согласно их проекту, вдоль реки Сатис появится «умный» город. Один из авторов проекта благоустройства парка культуры и отдыха имени П. М. Зернова в городе Саров , двадцатилетний студент-градостроитель Филипп Фрумкин рассказал RT, что здесь планируют установить специальные видеокамеры, которые будут помогать экономить электричество и даже смогут спасти жизнь человеку.

«Умные камеры могут отключать освещение в тех местах, где никто не ходит, и отслеживать лица нарушителей. Также с помощью нейросетей камера может определить состояние человека: если он упал и не подаёт признаков жизни, то она вызовет ему скорую помощь», — говорит он.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис полагает, что в течение 2018 года в большей части страны будут разработаны подобные проекты.

«Думаю, что к концу этого года подавляющее большинство регионов сумеет создать подобные центры компетенций. Мы уже увидели однозначную эффективность подхода, построенного на принципах открытого сотрудничества, к формированию комфортной городской среды со всеми заинтересованными участниками, в том числе волонтёрами, — объясняет он. — Хочу обратить внимание на то, что добровольцы — это не просто неравнодушные люди, но ещё и профессиональные архитекторы, дизайнеры, искусствоведы».

В целом во всех регионах будет привлечено около трёх тысяч добровольцев, рассказал RT директор Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олег Зоря. Он отмечает, что активисты будут помогать реализовывать проекты, победившие в различных федеральных конкурсах, например «Малые города и исторические поселения».

«Уже существующие региональные центры компетенций помогают в разработке и реализации концепций муниципалитетам согласно механизмам приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также содействуют вовлечению жителей, занимаются медиапродвижением сферы развития городской среды, обеспечивают локализацию образовательного процесса», — говорит он.