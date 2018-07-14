Полицейские Таиланда изъяли метамфетамин на $51 млн

Таиланде силовики накрыли крупную партию метамфетамина. Специалисты оценивают незаконный груз более чем в $ 51 млн В настоящий момент двое человек, пытавшихся переправить 7,4 млн таблеток метамфетамина и 200 кг кристаллического варианта этого наркотика, задержаны, пишет BangkokPost.

Не исключено, что конфискованные наркотики принадлежат той же группировке, которая 21 мая пыталась провезти 11,7 млн таблеток метамфетамина.

Ранее News.ru писал, что неожиданную находку сделали черногорские полицейские. Недалеко от берега Адриатического моря они обнаружили больше 1,3 тонны марихуаны.