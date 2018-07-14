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Тренер сборной Бельгии назвал главное достижение команды на ЧМ-2018
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Тренер сборной Бельгии назвал главное достижение команды на ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал об атмосфере в команде во время чемпионата мира 2018 года.
"Самое большое достижение — это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой", — приводит слова Мартинеса ТАСС.
"Никто не обсуждал свои возможные переходы и прочие клубные вопросы, все были заточены на вклад в команду. Это помогло нашим индивидуально сильным игрокам реализовать свой потенциал", — отметил специалист.
Сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира 2018 года. В матче за бронзовые награды, который прошел в Санкт-Петербурге, «красные дьяволы» одержали победу над командой Англии со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
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