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В Таджикистане завершились учения российских мотострелков
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В Таджикистане завершились учения российских мотострелков 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Учения российских мотострелков, в которых приняли участие более 3,2 тысячи человек, завершились в Таджикистане, сообщает в субботу Центральный военный округ (ЦВО).
"Завершились шестидневные тактические учения, стартовавшие 9 июля, в проведении учения было задействовано более 3,2 тысячи человек личного состава и около 800 единиц вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.
ЦВО уточняет, что российские мотострелки при поддержке артиллерии и вертолетов армейской авиации уничтожили условное незаконное вооруженное формирование на госгранице в Таджикистане.
По замыслу учения, разведчики обнаружили группу наступающих «боевиков», усиленную джихад-мобилями. Координаты были переданы экипажам ударных вертолетов Ми-24, расчетам реактивных установок «Град» и «Ураган», а также автоматических гранатометов.
После нанесения ударов и блокирования малочисленных отступающих групп разгром вооруженного формирования завершили мотострелковые подразделения на бронетранспортерах БТР-82А. Затем подразделения, участвующие в учениях, восстановили положение на государственной границе, после чего передали зону ответственности подразделениям Республики Таджикистан, отмечает округ.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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