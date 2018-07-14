Ушел и не вернулся: на Дону разыскивают 80-летнего пенсионера

Юрий Георгиевич Сомов пропал шестого июня

В Веселовском районе исчез житель поселка Средний Маныч. 80-летний Юрий Сомов вышел из дома еще шестого июня, с тех пор о нем нет известий. Родные обратились с заявлением о пропаже в полицию, а также попросили волонтеров помочь в поисках пожилого мужчины.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», пенсионер дезориентирован.

— Рост мужчины 170-175 сантиметров, волосы седые. В день исчезновения был одет в черные шлепки, темно-синие брюки, голубую рубашку и светлую кепку. Если вам что либо известно о местонахождении мужчины, звоните по номеру 112, — прокомментировали в поисковом отряде.