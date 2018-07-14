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Ушел и не вернулся: на Дону разыскивают 80-летнего пенсионера
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Ушел и не вернулся: на Дону разыскивают 80-летнего пенсионера 

161.ru 5 часов назад
Фото: 161.ru
Юрий Георгиевич Сомов пропал шестого июня
В Веселовском районе исчез житель поселка Средний Маныч. 80-летний Юрий Сомов вышел из дома еще шестого июня, с тех пор о нем нет известий. Родные обратились с заявлением о пропаже в полицию, а также попросили волонтеров помочь в поисках пожилого мужчины.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», пенсионер дезориентирован.
— Рост мужчины 170-175 сантиметров, волосы седые. В день исчезновения был одет в черные шлепки, темно-синие брюки, голубую рубашку и светлую кепку. Если вам что либо известно о местонахождении мужчины, звоните по номеру 112, — прокомментировали в поисковом отряде.
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