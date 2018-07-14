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«Ловушка для зазевавшихся»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка
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«Ловушка для зазевавшихся»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка 

63.ru 5 часов назад
Фото: 63.ru
Дефект возник рядом с тактильной плиткой
Жители Самары пожаловались на новый провал плитки. В этот раз она обвалилась в районе Московского шоссе на Мехзаводе. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
По этой зебре мимо обвала ежедневно проходят сотни людей
— Плитка провалилась на выезде с Красноглинского шоссе на Московское — по направлению в город. Я не знаю, что это — проделки кротов или ловушка для зазевавшихся, но в этой дыре можно легко оставить ногу, — написал житель Мехзавода.
Это уже не первый подобный дефект в поселке. В конце марта здесь провалилась плитка возле канализационного люка в районе Московского шоссе.
В результате качество реконструкции магистрали раскритиковал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он сообщил, что там не провели замену коммуникаций. Все провалы, трещины и ямы на Московском шоссе подрядчик устранил за свой счет.
Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.
Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.
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