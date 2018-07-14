Почему фрицы поддержали создание республики предателей в поселке Локоть

Локотская республика была русской автономией на оккупированной фашистами Брянщине . На Западе о ней пишут с позитивными оттенками. Да и в России стали появляться публикации о том, что не все русские, служившие у фашистов, заслуживают презрения.

Инженер спиртового производства

Считается, что осенью 1941 года Локотское самоуправление возникло из-за дефицита правопорядка, поскольку Советы в спешке покинули некоторые районы в Орловской и Курской областях. Именно поэтому в поселке Локоть инициативные граждане выбрали «губернатором окрестной земли» Константина Воскобойника, работающего инженером на спиртовом производстве. Организованные под его началом народные дружины ликвидировали хаос, грабежи и насилие. Генерал-полковник Гейнц Гудериан, командующий Второй танковой армией Вермахта, увидев воочию, что созданную русскую автономию отличает порядок и дисциплина, распорядился не вмешиваться в дела самоуправления. Более того, немецкое командование гарантировало им помощь и консультации. В свою очередь, Локотская республика должна была подавить партизанское движение на подконтрольных ей территориях и обеспечить Вермахт надежными транспортными коммуникациями. Впрочем, война с партизанами для Воскобойника закончилась достаточно быстро. Его убили 8 января 1942 года бойцы из Трубчевского отряда им. Сталина.

Эффективный истерик

После смерти Воскобойника Локотскую республику возглавил Бронислав Каминский, технолог по спиртопроизводству. О его родителях известно, что его отцом был поляк, а мать — немкой. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Г. фон Клюге в этой связи отметил, что «Каменского от других хиви положительно отличает то, что он не русский». В то же время Каминский оказался эффективным военным организатором антипартизанского движения.

«Личность самого Каминского представляет несомненный интерес, — вспоминал редактор Орловской оккупационной газеты «Речь» Д. Самарин. — В нем наблюдалась некоторая двойственность. С одной стороны, это был человек большого личного мужества и храбрости, с другой стороны, истерик. Человек несомненно одаренный, хороший организатор и талантливый военачальник, он не знал, однако, чувства меры».

Ставка на патриотизм

Весной 1942 года всё чаще партизанские отряды оказывались в ловушках и уничтожались. Например, в операции «Цыганский барон» было убито и взято в плен около трех тысяч партизан. Именно поэтому Каминского называли «хозяином Брянского леса». [С-BLOCK] Между тем, успехи «милиции Локотской республики» во многом базировались на эксплуатации идеи патриотизма. Немцы не раз говорили, что судьба русского народа зависит от того, насколько успешна будет Локотская республика. Эту же мысль обер-бургомистр русской автономии постоянно внушал своим подчиненным.

Известно, что Каменский однажды написал требовательное письмо Гитлеру, который, впрочем, ограничивался просмотром «добрых аннотаций к посланию», составленных немецкими опекунами обер-бургомистра Локотии. Если же фюрер прочитал о политических взглядах коллаборациониста, в частности о создании русского государства, то непременно бы распорядился расстрелять Каменского.

«Брак по расчету»

Для немцев Локотское самоуправление оказалось самой настоящей находкой. Несмотря на очевидные победы над Красной Армией, фашисты несли значительные потери.

Кершоу Роберт в книге «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных» пишет: «…все оказалось мрачнее некуда. Красные бьются насмерть, несмотря ни на какие потери… они боролись до конца и отступать не собирались. Если это не героизм, то что же? Неужели одни только комиссары гнали их на смерть? Как-то не похоже. Не видно было среди них комиссарских трупов». [С-BLOCK]

Не лучше дела обстояли в тылу. Гейнц Гудериан с горечью констатировал, что блицкриг немцев захлебывается из-за транспортных проблем. Вместо 70 составов с военными грузами, которые должны ежедневно пребывать в прифронтовую зону, приезжают в среднем по 23 поезда. По поводу Локотского самоуправления он писал в Берлин: «мы испытываем острую нехватку охранных подразделений, без которых трудно обеспечить слаженную работу тыловых служб. В этом плане благоразумно опираться на русских коллаборационистов (Воскобойника и его солдат), точно так, как это осуществляется во Франции. Повысить боеспособность таких подразделений следует через максимальную лояльную политику по отношению к ним. Что будет с „нашими русскими“ после победы немецкого оружия, пусть решает политическое руководство».

Игры министерства Розенберга

Среди «милиции Каминского», которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков и называлась Русской Освободительной Народной Армией, было немало убежденных и отчаянных бойцов, готовых умереть за своего командира.

Его популярность возросла после публичной казни солдат вермахта. Летом 1942 года правоохранительные органы Локотской республики задержали двух немцев, подозревая их в грабеже и убийстве местного мельника. Преступление оказалось, как принято говорить сейчас, резонансным. В дело вмешалось имперское министерство оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга . Вначале Рейхсляйтер Розенберг был категорически против каких-либо действий в отношении задержанных солдат. Но когда он узнал, что они являются мишлинге первой степени (то есть неарийцы с еврейским происхождением), дал согласие на расстрел.

Власовцы и каминцы

Под управлением обер-бургомистра Каменского находилась территория, превышающая по размерам Бельгию , на которой проживало 581 тысяча человек, в основном выходцев из дореволюционной Комарицкой волости. Историки особо отмечают, что в царские времена тамошние крестьяне принадлежали императорской династии Романовых и пользовались значительными привилегиями.