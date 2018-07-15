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Лидер «Агаты Кристи» признался в любви к Крыму
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Лидер «Агаты Кристи» признался в любви к Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Вадим Самойлов рассказал, что его группа выступала и до воссоединения полуострова с Россией и после.
Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что Крым давно стал любимым местом для выступления его группы.
Об этом артист рассказал на фестивале болельщиков чемпионата мира — 2018 по футболу, который проходит в Ростове-на-Дону. Музыкант добавил, что уже 4 августа он выступит в Севастополе в рамках фестиваля, приуроченного к Всемирному дню шампанского.
Самойлов добавил, что его группа выступала в Крыму и до воссоединения с Россией и после референдума в марте 2014 года. По его словам, «Агата Кристи» давала концерты даже тогда, когда многие музыканты отказывались ехать на полуостров. Лидер группы добавил, что поехал туда сразу же, поскольку он «уважает историю», пишет ТАСС.
Крым стал российским полуостровом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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