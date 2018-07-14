Лидер «Агаты Кристи» назвал Крым одним из любимых мест для выступлений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. / ТАСС /. Лидер российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал Крым одним из излюбленных мест для выступлений. Об этом он сообщил журналистам в Ростове-на-Дону перед выступлением на фестивале болельщиков.

Вадим Самойлов выступит 4 августа в Севастополе на фестивале, приуроченном к Всемирному дню шампанского.

"В Крыму мы не впервые, Крым, конечно, одно из излюбленных мест. Мы и до воссоединения часто там выступали, и после воссоединения, кстати, мы практически самые первые приехали туда, это было в ноябре 2015 года. Летом тоже выступали, когда многие артисты отказывались ездить. Я поддерживаю историю и в Крым поэтому сразу же поехал, естественно", — сказал он.

По его словам, от фестиваля он ожидает «хорошего контакта со зрителем». Он также отметил, что программа выступления уже готова.