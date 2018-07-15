Лидер «Агаты Кристи»: Крым стал излюбленным местом 

В недавнем интервью Don24.ru вокалист рок-группы «Агата Кристи» заявил, что полуостров стал его излюбленным местом для выступлений. Он также отметил, что группа там очень часто выступала как до, так и после возвращения Крыма в состав России.
— Кстати, мы практически самые первые приехали туда, это было в ноябре 2015 года. Летом тоже выступали, когда многие артисты отказывались ездить, — добавил Вадим Самойлов.
Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи» выступят в Севастополе 4 августа. На побережье Черного моря пройдет фестиваль в честь дня рождения шампанского. На мероприятии также выступит группа «Ленинград», Егор Крид и другие известный музыканты.
Ранее экс-участник «Агаты Кристи» жестко обматерил фаната на своем концерте.