Митрополит Тихон стал священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря 

На прошедшем 14 июля в Екатеринбурге Священном Синоде под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла был принят ряд решений, касающихся Псковской митрополии. В частности, патриарх утвердил митрополита Псковского и Порховского Тихона в должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области. Напомним, ранее стало известно о назначении преосвященным Уржумским и Омутнинским епископа Гдовского Фомы, бывшего викария Псковской епархии и настоятеля Троицкого собора. Архимандрит — это монашеский чин, один из высших в Русской православной церкви, обычно это настоятель крупного монастыря. Архимандрит носит чёрную мантию, как все монашествующие, но с красными скрижалями, какие положены только епископам. Вместе с возведением в сан архимандрита происходит награждение митрой, а в случае, если архимандрит является наместником или настоятелем монастыря, он пользуется правом ношения жезла-посоха в пределах своей обители, в том числе за богослужением. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»