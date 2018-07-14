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В Аляухово начались мероприятия, посвященные 100-летию гибели Царской семьи
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В Аляухово начались мероприятия, посвященные 100-летию гибели Царской семьи 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
14 июля в Храме Святых Царственных Страстотерпцев, расположенный в деревне Аляухово, начались Царские дни.
— Наш храм — подворье храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, который располагается в Успенском переулке Тверского района столицы, — рассказывает настоятель протоиерей Алексий Гомонов. — Мы в шестой раз проводим такое мероприятие. В эти дни храм отметит сразу два престольных праздника: день обретения мощей священномученика Иоанна Рижского и день памяти святых Царственных Страстотерпцев. В этом году в честь 100-летия мученической кончины Царской Семьи будет торжественно установлен и освящен Поклонный Крест. Приехало на подворье около 300 гостей.
СПРАВКА
Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев был построен в 2005-2008 годах, до освящения храма здесь служились молебны. 19 июля 2012 года состоялось Великое освящение храма, которое возглавил митрополит Истринский Арсений. Храм приписан к храму Успения Божией Матери в Путинках (Москва). Особое место в деятельности прихода занимает социальная работа с детьми и молодежью. На храмовой территории специально для этой цели построены два приходских дома для занятий (мастер-классы, театральная студия, курсы рукоделия, живописи). Здесь работает Центр детского и семейного отдыха, осуществляются иные социальные проекты, проходят детские, семейные и молодежные мероприятия. 17 июля 2015 года рядом с храмом был установлен и освящен памятник святым Царственным Мученикам, автором которого стал скульптор Владимир Лепешов.
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