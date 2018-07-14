В Аляухово начались мероприятия, посвященные 100-летию гибели Царской семьи

14 июля в Храме Святых Царственных Страстотерпцев, расположенный в деревне Аляухово, начались Царские дни.

— Наш храм — подворье храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, который располагается в Успенском переулке Тверского района столицы, — рассказывает настоятель протоиерей Алексий Гомонов. — Мы в шестой раз проводим такое мероприятие. В эти дни храм отметит сразу два престольных праздника: день обретения мощей священномученика Иоанна Рижского и день памяти святых Царственных Страстотерпцев. В этом году в честь 100-летия мученической кончины Царской Семьи будет торжественно установлен и освящен Поклонный Крест. Приехало на подворье около 300 гостей.

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