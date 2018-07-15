Зоологи нашли причину «опьянения» кенгуру в Австралии

Зоологи выяснили, что стало причиной странного поведения кенгуру на юго‐востоке Австралии , передает телеканал «360».

Местные жители несколько раз вызывали специалистов из‐за «пьяных» кенгуру, которые шатались и плюхались на бок при попытке ускакать. Оказалось, причиной опьянения животных стала токсичная трава, вызывающая схожие реакции и у домашних животных.

На прошлой неделе специалисты центра по реабилитации животных Rescue Rehabilitate Release разместили в соцсети несколько роликов, на которых кенгуру ведут себя, как люди в алкогольном опьянении.

Оказалось, животные объелись травы, оказывающей затормаживающее действие на животных, в том числе — одомашненный крупный рогатый скот, который на пастбищах со смешанной растительностью может нахвататься галлюциногенной травы. Называется она Канареечник тростниковидный (фаларис/шелковая травка). Под ее воздействием кенгуру утрачивают мгновенную реакцию на опасность, не координируют собственные движения.

Опасность их состояния для людей состоит в том, что, осознавая необходимость убежать от человека, животное может поранить его неуправляемым движением ног или хвоста. На видео, которые выложили в Сеть специалисты, показаны примеры поведения животных, чтобы предупредить людей. Зоологи призывают быть осторожными и не приближаться к кенгуру, которые будто бы дружелюбно ожидают вашего приближения. Животное всего лишь «заторможенно» обрабатывает информацию о необходимости бежать, а вот как именно оно отскочит от вас и куда его понесут неуправляемые конечности, может быть опасным.

"Я бы не использовал слово «агрессивное» при характеристике их состояния. Кенгуру знают, что вы для них опасны, но их мозг затуманен, это мешает им быстро уйти. Им нужно больше времени, чтобы подумать, как уйти", — объяснил специалист поведение кенгуру.

На другом видео кенгуру удается совладать с собой и убежать, когда человек замечен.

"Размашистые движения, вертикальный прыжок, хвост трубой и будто неуправляемая голова — вот признаки «опьянения» кенгуру. Другой кенгуру увидел, как я иду. Среагировал только тогда, когда я вышел из-за дерева. Даже тогда вы можете видеть, как он пытается сконцентрироваться и сообразить, что делать дальше", — говорится в посте к видео.