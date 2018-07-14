Викарий Псковский Фома стал преосвященным Уржумским и Омутнинским 

14 июля 2018 года в Екатеринбурге под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви. На заседании было принято решение назначить преосвященным Уржумским и Омутнинским епископа Гдовского Фому, викария Псковской епархии. Кроме того, в связи с прошениями Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона: было принято решение освободить архимандрита Тихона (Секретарева) по состоянию здоровья от должности наместника Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области с выражением ему благодарности за понесенные труды и назначить Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона священноархимандритом и игуменом указанной обители. Также принято решение освободить игумению Татиану (Пашкову) от должности настоятельницы Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря города Пскова согласно поданному прошению. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»