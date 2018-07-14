Иностранные наемники на страже Обианга

Украины и Экваториальная Гвинея обеспечивает свою безопасность и защищает своего президента Обиангу от государственных переворотов, нанимая на службу бывших военнослужащих и офицеров из России Литвы , имеющих боевой опыт. Согласно докладу испанской полиции — это является грубейшим нарушением международного права.

Контракты, заключенные с «иностранными специалистами» и «командирами воздушных судов», нарушают обязательства, взятые Россией и Украиной после терактов 11 сентября в США , когда «Аль-Каида» (запрещена в РФ, — ред.), использовала террористов, прошедших обучение в качестве летчиков для совершения массового убийства.

Главным героем незаконного найма иностранных специалистов для работы в крошечной западноафриканской стране является россиянин Владимир Кокорев. В 2016 году он был арестован и экстрадирован в Испанию . После почти двухлетнего предварительного следствия Владимир Кокорев, его жена Юлия и сын Игорь были освобождены под залог. Им вменяется в вину участие в незаконной торговле оружием, отмывании денег и налоговом мошенничестве.

Испанская полиция утверждает, что Кокорев давал взятки министрам и советникам президента Обианга с целью получения выгодных контрактов для продажи военной техники, оружия, боевых вертолетов и кораблей для бывшей испанской колонии.

Подробности, связанные с подписанием контрактов, наймом иностранцев, взятках чиновникам, а также роли самого Владимира Кокорева, стали известны из файлов, хранящихся в компьютере россиянина и конфискованного в Панаме . Речь идет о контрактах, электронных письмах и сообщениях Кокорева президенту Обиангу, где 62-летний россиянин выступает в качестве активного участника всех сделок по закупке военной техники и оружия для Экваториальной Гвинеи в течение последних 20 лет.

Так называемый профессор истории, таким образом, Кокарев представлялся в Испании, прежде чем бежать в Панаму, утверждает, что несет ответственность только за мониторинг контрактов, подписанных в течение двух десятилетий со «специалистами» из России, Украины и Литвы, которые сейчас работают в Экваториальной Гвинее.

«В мои интересы не входило обеспечение бесконечно долгого пребывания иностранцев в стране. Я знаю, что их основная задача заключалась в обеспечении подготовку местного персонала, который в последующем должен заменить иностранных специалистов. Должен признаться, что для подготовки национальных кадров — это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Каждый иностранный специалист находится под моей ответственностью, и является моей головной болью и поводом для беспокойства. Это связано с большой моральной ответственностью, которую я несу перед их семьями и странами. Это непростая нагрузка. Пока Экваториальная Гвинея нуждается в иностранной помощи, они будут продолжать выполнять свою работу», — говорит диктатор Обианг.

Согласно документам, имеющихся в полиции, можно сделать вывод, что Кокорев в течение многих лет нанимал «специалистов» и приобретал оружие для Экваториальной Гвинеи будучи «публичным должностным лицом». Владимир Кокарев был тесно связан с почетным консулом Российской Федерации в Экваториальной Гвинее Владимиром Евдокимовым , который ранее был осужден на Украине за незаконную торговлю оружием.

В ходе расследования установлено, что Кокарев занимался противоправной практикой найма летчиков на вертолеты Ми-24, Ми-172 и самолеты Су-25 и L-39. Он знал, что наемничество является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет.

Несмотря на это, Кокарев заключал контракты через подставную российскую компанию, которая имела лицензию на строго ограниченную деятельность в этой сфере. Другие документы свидетельствуют о «выплате денежных вознаграждений лицам, связанным с российскими государственными учреждениями». Испанская полиция интерпретирует это как коррупцию государственных должностных лиц.

Обианг впечатлен

В ходе обыска, проведенного в доме Кокорева в Мадриде на улице Пинтор Росалес, агенты нашли документ, в котором описывается встреча с Обиангом в 2007 году, на которой президент Экваториальной Гвинеи высоко оценил эффективность «иностранных специалистов». В частности, речь идет об операции по ликвидации боевиков из нигерийской партизанской группировки, напавших на банк в городе Бата и в которой участвовали два вертолета российского производства.

«Обианг был впечатлен действиями экипажей вертолетов, которые трижды сознательно возвращались под вражеский огонь. По его словам, в такой ситуации поведение представителей его народа было совершенно другим. Он мне признался, что не считает разумным и правильным уйти в отставку с поста президента. По его словам, нет такого человека, который смог бы его заменить и гарантировать безопасность ему и стране», — говорится в документе.

В другом сообщении Кокорев рассказывает о событиях, связанных с нападением на президентский дворец Малабо , который был осуществлен группой вооруженных людей в 2009 году. Преступная группа приплыла на трех рыбацких шхунах. В 05.25 утра патрульные катера военно-морского флота с иностранными экипажами на борту, не дожидаясь прямого приказа от руководства Экваториальной Гвинеи, заблокировали их в порту. Россиянин недоумевают по поводу того, что первая реакция от военного ведомства последовала только в 8.00 утра.

В докладе полиции от 6 июля говорится о «серьезном влиянии» Кокорева на высокопоставленных должностных лиц министерства обороны Экваториальной Гвинеи и Российской Федерации.

«Подозреваемый выступает как посредник, между высокопоставленными чиновниками двух стран, которые возложили на него миссию по сокрытию своей преступной коррупционной деятельности. Согласно полученным документам, речь может идти о закупках оружия в России на сумму в 150 миллионов долларов», — говорится в полицейском докладе.

Испанские правоохранительные органы ведут расследование в отношении семьи Кокоревых уже 12 лет. Следствие началось, после того как испанская Служба по предотвращению отмывания денег заинтересовалась происхождением 30 миллионов долларов, которые поступили на счет фирмы Kalunga Company из казначейства Экваториальной Гвинеи.

Дело поручено вести прокурору по борьбе с коррупцией Луису Дель Рио Монтес де Ока (Luis Del Río Montes de Oca) и судье из Лас-Пальмас Марии Изабель Вега (María Isabel Vega).

Речь может идти об отымании не менее 43 миллионов долларов.