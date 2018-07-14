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На Дону продавца китайских товаров оштрафовали за отсутствие информации о дате производства носков
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На Дону продавца китайских товаров оштрафовали за отсутствие информации о дате производства носков 

161.ru 6 часов назад
Фото: 161.ru
Аксессуары без соответствующей маркировки поставлялись на ростовские рынки
В донской столице «Роспотребнадзор» во время плановой проверки коммерческой фирмы обнаружил нарушения у поставщика и распространителя товаров китайского производства. Так, на китайских женских палантинах, ремнях и носках не был указан юридический адрес изготовителя и дата производства.
Надзорное ведомство составило протокол о нарушении и оправило его в мировой суд Ворошиловского района.
— Суд оштрафовал фирму-нарушителя на 50 тысяч рублей. А 25 палантинов, ремни и носки были изъяты, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
А второго июля после проверки «Роспотребнадзора» оштрафовали еще одну фирму. Проверка показала, что ростовская компания — производитель «Аваль-Трейд» шьет детские трусы, опасные для здоровья.
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