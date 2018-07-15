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Ракетный обстрел израильского города Сдерот попал на видео
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«Будут воровать в два раза больше»

Ракетный обстрел израильского города Сдерот попал на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент попадания в жилой дом ракеты, запущенной палестинцами по территории Израиля в минувшую субботу, 14 июля.
Напомним, в палестинские боевики осуществили пуски десятков ракет по Израилю. Часть из них была перехвачена установками системы ПРО «Железный купол».
Несколько ракет все же достигли цели. Так, по разным данным, три или четыре из них взорвались в городе Сдерота, в результате попаданием был поврежден жилой дом, три человека получили ранения средней и легкой степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение.
В ответ израильская авиация нанесла бомбовые удары по сектору Газа.
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