Бывший псковский дорожник Антон Заев возглавил омский Минстрой 

Руководителем министерства строительства и ЖКХ Омской области стал бывший работник псковских дорожных предприятий: как сообщает Om1.ru, накануне его представил правительству врио главы региона Александр Бурков. Антону Заеву 29 лет, в 2010 году окончил Алтайский государственный университет. Успел поработать руководителем дорожно-строительных предприятий в Пскове и Ленинградской области, возглавлял «Уралуправтодор». Перед Нефтюганском у него был год работы в оргенбургском «Управлении автомобильной магистрали „Самара-Уфа-Челябинск“».