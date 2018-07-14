Ещё
Бывший псковский дорожник Антон Заев возглавил омский Минстрой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший псковский дорожник Антон Заев возглавил омский Минстрой 

Псковская губерния 6 часов назад
Руководителем министерства строительства и ЖКХ Омской области стал бывший работник псковских дорожных предприятий: как сообщает Om1.ru, накануне его представил правительству врио главы региона Александр Бурков. Антону Заеву 29 лет, в 2010 году окончил Алтайский государственный университет. Успел поработать руководителем дорожно-строительных предприятий в Пскове и Ленинградской области, возглавлял «Уралуправтодор». Перед Нефтюганском у него был год работы в оргенбургском «Управлении автомобильной магистрали „Самара-Уфа-Челябинск“».
Псковская губерния: последние новости
Викарий Псковский Фома стал преосвященным Уржумским и Омутнинским Митрополит Тихон стал священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря Одна из заявок с Псковским кремлём исключена из предварительного списка ЮНЕСКО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже772
Кадыров оправдался за казнь чеченок49
Крым оказался на грани природной катастрофы298
Сердюков женился на Васильевой546
Киевляне в ужасе от странных меток в домах53
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение