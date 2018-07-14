Бывший псковский дорожник Антон Заев возглавил омский Минстрой 

Псковская губерния: последние новости

Викарий Псковский Фома стал преосвященным Уржумским и Омутнинским

Митрополит Тихон стал священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря

Одна из заявок с Псковским кремлём исключена из предварительного списка ЮНЕСКО