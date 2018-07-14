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Около ТЦ «Пентагон» снова открылся подземный «источник»
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Около ТЦ «Пентагон» снова открылся подземный «источник» 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Очередная коммунальная авария произошла около ТЦ «Пентагон». Дорогу и остановку маршрутных такси №97 и №25 заливает из дыры в асфальте, которую себе пробила вода. Корреспондент информационной службы «Саратов 24» сообщает, что это не первый раз, когда вода прорывается через асфальт около торгового центра.
Совсем недавно около «Пентагона» три дня бил подобный «фонтан», но с гораздо более сильным напором. Тогда оказалось, что причиной были незаконченные коммунальные работы. Порыв воды был настолько сильный, что размыло грунт рядом со стелой «Я люблю Саратов». Ходить мимо этого «фонтана» было сложно, людям приходилось перепрыгивать лужи по ящикам, которые разложили сотрудники магазинов. После того, как новость о ЧП появилась на сайте «Саратов 24», порыв ликвидировали, а место оградили лентой. Однако «котлован» до сих пор так и не закопан.
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