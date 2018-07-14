Около ТЦ «Пентагон» снова открылся подземный «источник»

Очередная коммунальная авария произошла около ТЦ «Пентагон». Дорогу и остановку маршрутных такси №97 и №25 заливает из дыры в асфальте, которую себе пробила вода. Корреспондент информационной службы «Саратов 24» сообщает, что это не первый раз, когда вода прорывается через асфальт около торгового центра.