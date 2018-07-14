Реконструкцию стояния на реке Угре представили 300 участников военно-исторических клубов

ТАСС , 14 июля. Крупнейшая реконструкция стояния на реке Угре 1480 года стала кульминацией Дней Москвы Калужской области . В ней приняли участие более 300 представителей военно-исторических клубов из соседних регионов, Татарстана Башкортостана , сообщил в субботу ТАСС директор объединенных музеев Калужской области Виталий Бессонов.

"Участие принимают [в представлении] более 300 реконструкторов. Причем это не только реконструкторы, которые моделируют военную историю, но и фольклорную реконструкцию, гражданскую историю

[здесь представлены] ладья, которая задействована на реке Угра, и артиллерия, которая впервые в полевом сражении массированно использовалась в 1480 году. Все это для того чтобы те, кто приехал на поле, погрузились в атмосферу 15 века и стали соучастниками этого процесса", — сказал Виталий Бессонов.

Атмосфера и сценарий

Организаторы сделали все, чтобы воссоздать атмосферу тех времен: это около 600 лошадей, шатры, посуда и костюмы. Последнему уделяют особое внимание. «Мы шьем, мы изучаем разные источники — это зимой, а летом разъезжаем по различным фестивалям» — сказал член московского клуба военно-исторической реконструкции «Русская крепость» Алексей.

Реконструкция стояния на реке Угре проводится в Калужской области с 2011 года. Участники сообщили, что единого сценария нет, каждый раз реконструкция разная. «Сейчас [перед началом реконструкции] была репетиция, мы отработали ряд моментов. А когда массовые бои, тут уже как сложится, это уже спорт», — продолжает Алексей.

Кульминация Дней Москвы

Реконструкцию 2018 года можно назвать особенной не только потому, что она самая масштабная за восемь лет, в этот раз она стала кульминацией Дней Москвы в Калужской области. " [Это] еще один шаг по пути укрепления двухстороннего стратегического партнерства. Насыщенная деловая и культурная программа Дней позволит обменяться опытом, наметить новые совместные проекты и подарить незабываемые впечатления калужанам и москвичам", — говорится в приветствие мэра Москвы Сергея Собянина , которое со сцены зачитал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Виталий Сучков

Калужская область занимает второе место по величине товарооборота с Москвой среди субъектов Центрального федерального округа. Товарооборот между городом Москвой и Калужской областью в 2017 году превысил 150 млрд рублей. С 2010 года рост товарооборота составил свыше 30 млрд рублей.

История Стояния