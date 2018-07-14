Израиль разбомбил многоэтажное здание в секторе Газа

Истребители нанесли удар по многоэтажному зданию в лагере беженцев в секторе Газа, которое использовалось для тренировок ХАМАС , сообщает Армия обороны Израиля

«Под зданием был вырыт туннель, который использовался для боевых учений. Этот туннель является частью туннельной сети ХАМАС», — сообщает армия в Twitter.

Отмечается, что атака была произведена после того, как местных жителей предупредили об этом.

Ранее в субботу официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщал, что за день из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 55 ракет и минометных снарядов, в ответ Израиль атаковал десятки военных целей на территории сектора Газа.

Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о «высокой вероятности» новой войны в секторе Газа.