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Израиль разбомбил многоэтажное здание в секторе Газа
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Израиль разбомбил многоэтажное здание в секторе Газа 

Деловая газета «Взгляд» 6 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Истребители нанесли удар по многоэтажному зданию в лагере беженцев в секторе Газа, которое использовалось для тренировок ХАМАС, сообщает Армия обороны Израиля.
«Под зданием был вырыт туннель, который использовался для боевых учений. Этот туннель является частью туннельной сети ХАМАС», — сообщает армия в Twitter.
Отмечается, что атака была произведена после того, как местных жителей предупредили об этом.
Ранее в субботу официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщал, что за день из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 55 ракет и минометных снарядов, в ответ Израиль атаковал десятки военных целей на территории сектора Газа.
Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о «высокой вероятности» новой войны в секторе Газа.
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