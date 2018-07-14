В Твери пропала девочка-подросток

Пропала жительница Твери , Павленко Елизавета Юрьевна, 2002 г.р.

Днем 13 июля ушла из дома на ул. Седова и не вернулась. Со слов знакомых, ее видели примерно в 15.00 на ул. Трёхсвятская. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-желтые, стрижка «каре».

Одета: ветровка салатового цвета, белая спортивная обувь со шнурками 37 размера.

Особые приметы: может быть в очках (как на фото).

При себе имела: телефона Samsung серого цвета.

Если вы знаете о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.