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В Твери пропала девочка-подросток
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В Твери пропала девочка-подросток 

tvernews.ru 6 часов назад
Фото: tvernews.ru
Пропала жительница Твери, Павленко Елизавета Юрьевна, 2002 г.р.
Днем 13 июля ушла из дома на ул. Седова и не вернулась. Со слов знакомых, ее видели примерно в 15.00 на ул. Трёхсвятская. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-желтые, стрижка «каре».
Одета: ветровка салатового цвета, белая спортивная обувь со шнурками 37 размера.
Особые приметы: может быть в очках (как на фото).
При себе имела: телефона Samsung серого цвета.
Если вы знаете о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.
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