В Полевском на Урале открыли новый дом и дорожную развязку в день 300-летия города

ПОЛЕВСКОЙ / Свердловская область /, 14 июля. / ТАСС /. Новый многоквартирный дом, дорожная развязка и бульвар открыли в Полевском Свердловской области в субботу — в день 300-летия города и в честь празднования Дня металлурга, передает корреспондент ТАСС.

День города в Полевском традиционно празднуется совместно с Днем металлурга. Градообразующим предприятием является Северский трубный завод (входит в Трубную металлургическую компанию , ТМК), один из старейших в России — он был основан в 1739 году.

В честь праздника губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский вручили первым 14 семьям новоселов ключи от квартир нового 94-квартирного дома в микрорайоне «Зеленый бор».

"Сегодня 300-летие города Полевского, мы к этой дате готовились. За последние десять лет здесь построено порядка 80 тыс. кв. м жилья. Это не только многоэтажные дома, но и таунхаусы, коттеджи, здесь рождается современный микрорайон. Уже в следующем году в этом же районе будут сданы в эксплуатацию еще 126 домов (72 коттеджа и 54 таунхауса). Мы сейчас поговорили с Евгением Владимировичем [Куйвашевым] и о социальной составляющей, возможности построить здесь школу", — сказал Пумпянский.

Губернатор осмотрел квартиры с отделкой, где новоселам предстоит жить. По традиции в новый дом глава региона и юный житель города Степан запустили котенка. «Мы решили расшириться, потому что у нас маленькая годовалая дочка, нам стало тесно, сейчас въезжаем в трехкомнатную квартиру. Здесь новый детский сад, планируется строительство школы, инфраструктура очень развита, магазины в шаговой доступности, остановка общественного транспорта, аптеки, нам этот район очень нравится», — поделился с журналистами один из новоселов Владислав Бурков.

Для микрорайона также построили новую транспортную развязку и бульвар общей площадью 17 тыс. кв. м, где высадили более тысячи деревьев, установили площадки для отдыха. На благоустройство ТМК выделила 75 млн рублей.

Новые дома для металлургов

Куйвашев отметил, что в Свердловской области ведется активная политика развития жилищного строительства. По его словам, большую роль в решении квартирного вопроса в Полевском играет градообразующее предприятие.

"Полевской является примером успешного моногорода с устойчивой экономической ситуацией. Наша задача сегодня — создать комфортные условия жизни для жителей этого города. Мне кажется, сегодня все условия для этого есть — прекрасная местная власть, ответственный социальный бизнес, Трубная металлургическая компания и самое главное — труженики, люди, которые с удовольствием живут здесь и трудятся", — добавил глава региона.

Сегодня Полевской с населением около 70 тыс. человек входит в топ-15 сводного рейтинга 73 муниципальных образований, составленного Минфином Свердловской области по критерию эффективности повышения доходного потенциала.