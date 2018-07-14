Чем русские казаки понравились парижанкам

Одетые в шкуры, беспощадные и кровожадные, верхом на медведях они мчали насиловать и убивать европейских женщин и маленьких детей. Их любимой забавой было гонять по улицам и запарывать голых людей. Варвары, одним словом. Именно так европейская пропаганда описывала русские войска, громящие французскую армию и гонящие ее к берегам Ла-Манша.

Бой за Париж носил сокрушительный характер и нанес большой урон войскам обеих сторон. Он стал крупнейшим за весь заграничный поход русских войск. Из восьми тысяч солдат союзников, сложивших свои головы на поле сражения, шесть тысяч были русскими. Однако именно это сражение определило, что будущего у Наполеона нет. И жители осажденной столицы ожидали своей участи.

Обаятельные русские

Как же удивились французы, когда в столицу просвещённой Европы зашли русские. Дворяне и крестьяне, а особенно казаки, возглавляемые русским императором Александром очаровали французов, сбежавшихся со всего города, чтобы встретить невиданных освободителей-завоевателей.

Русские офицеры-дворяне, прекрасно говорившие на французском языке, быстро влились в столичное общество и стали частыми гостями французских аристократических домов.

Император Александр I своей близостью к народу и верностью слову пленил сердца французов. Его запрет на разграбление и насилие исполнялся беспрекословно, а нарушения карались по законам военного времени.

Благодарные французы стремились прикоснуться к русскому императору, поцеловать его коня, одежду, сапоги. Видимо они понимали, как вели их войска на землях русской Смоленщины, Брянщины , занимая Москву … и ожидали мести. Но ее не случилось. Наоборот, русские были более чем благосклонны. «Храброе сие воинство подобно Ангелам, ниспосланным от Бога для освобождения нас от ига самовластного тирана!», — кричали на улицах Парижа.

Казачьи отряды расположили свой походный лагерь прямо на Елисейских полях. На запах шашлыков сбегались местные жители, еле выговаривая название невиданного блюда. Как писал о тех событиях генерал Муравьев-Карский: «К утру лагерь наш был наполнен парижанами, особливо парижанками, которые приходили продавать водку à boire la goutte, и промышляли… Любовныя хождения назывались у них триктрак, и с сим словом достигали они исполнения своих желаний».

Желание донских казаков ускорить процесс подачи им еды привнес во французский язык слово «бистро». Казаки обыгрывали парижан в карты, ходили к гадалкам, устраивали яркие «вечерки». Отметим, что француженки оказали благоприятное влияние на русские войска, сделав их более деликатными и вежливыми.

Париж для русских

Париж стал местом зарождения известной русского суеверия — «пустая бутылка к безденежью». Обусловлено это было тем, что официанты считали только те бутылки, которые были на столе. По ним и выставляли счет. Это заметили находчивые казаки и стали прятать пустую тару под стол, что заметно экономило их денежные средства.

Для военных была организована и культурная часть. В обязательном порядке не только дворяне, но и казаки посещали Лувр и восторгались невиданными произведениями искусства. Память о тех событиях была сохранена на родине, так и возник городок Париж в Челябинской области

Если русские офицеры отличались от австрийцев только цветом формы, то бороды казаков вселили чувство зависти в души французских модников. После ухода русских войск они долго ещё отпускали растительность на лице, подражая бесстрашным сыновьям степи и Тихого Дона.

Любовь русских к баням вызвала живой интерес французов. Такое частое мытье с прыжками после горячей парилки в холодную воду, не могло уложиться в головах местных жителей. Великие изобретатели духов, заглушая ими неприятный запах немытых тел, благодаря русским войскам приобщились к чистоте.

Непродолжительное пребывание русской армии в Париже оставило положительное, совсем перевернувшее отношение к Российской империи впечатление. Казак стал символом галантности и щедрости. Возможно и сейчас события тех времен помогут улучшить российско-французские отношения.