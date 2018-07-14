Свыше 20 калининградцев получили сертификаты управдомов

Документы о прохождении обучения им вручил Председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин

В течение месяца обучение проводили специалисты в сфере ЖКХ. На бесплатных курсах рассказали, как управлять многоквартирными домами. Что интересно, занятия посещали и председатели ТСЖ, и обычные горожане.