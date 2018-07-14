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Свыше 20 калининградцев получили сертификаты управдомов
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Свыше 20 калининградцев получили сертификаты управдомов 

Вести Калининград 7 часов назад
Фото: Вести Калининград
Документы о прохождении обучения им вручил Председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.
В течение месяца обучение проводили специалисты в сфере ЖКХ. На бесплатных курсах рассказали, как управлять многоквартирными домами. Что интересно, занятия посещали и председатели ТСЖ, и обычные горожане.
Это часть большого проекта «Народный университет». Он включает бесплатный лекторий для жителей Калининграда по самым актуальным вопросам, в числе которых и соцполитика, и медицина, а также ЖКХ. Идея создания проекта принадлежит Андрею Кропоткину.
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