England is coming home. Бельгия снова побеждает англичан и берет бронзу ЧМ-2018 

Англия и Бельгия уже второй раз играют на этом чемпионате мира. До этого был никому не нужный третий матч в группе G в Калининграде. Тогда британцы проиграли (возможно, специально) и попали в более легкую сетку. Но все равно встретились с бельгийцами снова. Чтобы наконец сыграть в футбол. По составам сразу стало ясно, кто больше настроен на бронзу. У бельгийцев вся основа на поле, кроме Юри Тилеманса. Он заменил Маруана Феллайни в центре поля. У англичан максимально странный выбор старта: Делф, Лофтус-Чик и Джонс. Стадион «Санкт-Петербург» сразу увидел главную команду игры за третье место. Шикарную атаку Бельгии завершил Тома Менье. За «красных дьяволов» на этом ЧМ забили уже 10 разных игроков — это повторение рекорда. За 40 минут у бельгийцев травмировался автор голевой передачи Насер Шадли. Вместо него вышел Вермален, а Вертонген ушел на левый фланг. В перерыве помогать англичанам вышли Рашфорд и Лингард. Роуз и Стерлинг — аут, Делф ушел в защиту. Им нужно было забивать, но ни эмоций, ни мысли показать не получалось. И так унылое зрелище добивали молчащие трибуны — это, наверное, самый тихий матч за третье место в истории ЧМ. Главный момент второго тайма — крутой удар Эрика Дайера и не менее крутое спасение Тоби Алдервейрелда. Бельгия ловила соперника на контратаках, и часто это получалось. И если второй удар удар Менье Пикфорд еще смог отбить, то спасти после выхода Азара один на один не смог. 2:0 и бронза у бельгийцев. Бурных празднований от бельгийцев или эмоциональных расстройств от англичан никто не дождался. Трибуны тоже ничего не праздновали. Сборная Бельгии буднично завоевала бронзу ЧМ-2018. Впервые в истории. Уже завтра — финал, бешеные хорваты и мощнейшие французы. Будет точно интереснее.
ЧМ-2018. Матч за третье место
Бельгия — Англия — 2:0 (1:0)
Голы: Менье, 4. Азар, 82.
Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Витцель, Шадли (Вермален, 39), де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Азар, Лукаку (Мертенс, 60).
Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Роуз (Лингард, 46), Магуайр, Делф, Лофтус-Чик (Деле Алле, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Дайер, Триппьер, Кейн.