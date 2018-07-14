Очередь 300 метров: открытие парфюмерного магазина в Ростове вызвало ажиотаж

Сегодня днем, 14 июля, в одном из крупных торговых центрах Ростова открылся новый парфюмерный магазин. Предприниматели заранее объявили, что первые 1000 покупателей получат скидку 1000 рублей на следующую покупку. Как написали пользователи в социальных сетях, маркетинговый ход вызвал небывалый ажиотаж.

В магазин попросту нельзя было зайти, а очередь растянулась на 300 метров, занимая проход в торговом центре. По сообщению очевидцев, после того, как первая 1000 покупателей получила свои скидки, стало существенно свободней.

«Ростов сошел с ума», «Стадо», — такими комментариями снабдили очевидцы свои видеоролики.