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Очередь 300 метров: открытие парфюмерного магазина в Ростове вызвало ажиотаж
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Очередь 300 метров: открытие парфюмерного магазина в Ростове вызвало ажиотаж 

Деловое сообщество 7 часов назад
Фото: Деловое сообщество
Сегодня днем, 14 июля, в одном из крупных торговых центрах Ростова открылся новый парфюмерный магазин. Предприниматели заранее объявили, что первые 1000 покупателей получат скидку 1000 рублей на следующую покупку. Как написали пользователи в социальных сетях, маркетинговый ход вызвал небывалый ажиотаж.
В магазин попросту нельзя было зайти, а очередь растянулась на 300 метров, занимая проход в торговом центре. По сообщению очевидцев, после того, как первая 1000 покупателей получила свои скидки, стало существенно свободней.
«Ростов сошел с ума», «Стадо», — такими комментариями снабдили очевидцы свои видеоролики.
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