Чем крестоносцы занимались в христианских странах

Во всех своих восьми походах «воины креста» были одержимы, прежде всего, перспективой обретения личной выгоды. «Конкистадоры в панцире железном», подталкиваемые папской идеологией, громили иноземные государства в надежде укрепить свое финансовое могущество.

«Ищите и обрящете»

К концу Х века Западная Европа походила на бурлящий котел. Папа Римский Урбан II после Клермонского собора сумел направить эту накопившуюся энергетику в нужное для католической церкви русло — воодушевил идеей освобождения Гроба Господня от иноверцев тысячи европейцев.

На самом деле, идеологические посылы Папы имели под собой сугубо земные предпосылки: Западная Европа на тот момент переживала феодальный кризис, обусловленный целым рядом причин. Перенаселение, голод, связанный с апокалиптическими настроениями (европейцы всерьез воспринимали возможность конца света в 1000 году и оттого бросили возделывать земли и выращивать скот) — эти и многие другие причины подтолкнули десятки тысяч жителей стран Западной Европы к «освободительным походам» в страны Средиземноморья.

Массы рыцарей на тот момент слонялись без дела, то бишь, без войн — воевать было не с кем, а собственное благосостояние они умели добывать только завоевательным путем. В семьях феодалов наследство доставалось только старшему брату, младшие же оставались ни с чем.

Перспективы обретения неисчислимых земных благ и сокровищ в чужих краях были желанны для многих западноевропейцев, и вопросы веры в данном случае решающей роли не играли.

«Разжиревшие» в демографическом плане в довольно длительный безвоенный период европейские феодалы представляли собой внушительную силу. Поэтому желание направить энергетику этой людской массы в определенное русло было стратегически важно и в политическом смысле.

Хитрые купцы

Италии и Крестоносцы с 1096 по 1270 годы совершили 8 крупных «освободительно-завоевательских» походов, в том числе, и на христианские государства. В конце XII века римским Папой Иннокентием III был провозглашен план четвертого крестового похода на Переднюю Азию и Прибалтику. Феодалы Франции Германии восприняли этот проект с большим воодушевлением.

Поначалу крестоносцы хотели захватить Египет , чтобы потом было проще штурмовать Иерусалим , находившийся во власти египетского султаната. Венецианские купцы схитрили и перенаправили пилигримов — торговцы имели деловые контакты с египтянами, и война была для торговцев не выгодна. Объектом нападения стала Византия — торговая соперница Венеции . Как писал Карл Маркс , «крестоносная глупость» венецианских купцов стала выгодной торговой операцией.

«Освободители» грабили и бесчинствовали

Поход на Византию был во многом обусловлен именно финансовыми причинами — венецианские купцы спонсировали выдвижение крестоносцев, организовав переправу их многочисленного войска на кораблях. Пилигримы не смогли расплатиться с торговцами в полном объеме, и венецианцы указали воинам направление, где те смогли бы найти средства для возмещения убытков — Константинополь.

Столица Византии подверглась грандиозному разграблению крестоносцами. Православные храмы разворовывались, любые детали убранства, представлявшие ценность, крестоносцы забирали себе. В церкви завоеватели вводили скот, захватчики убивали и избивали монахов и монахинь. Несчислимое множество византийских произведений искусства было увезено крестоносцами в Западную Европу.

Крестоносцы поначалу собирались идти к Иерусалиму. Но после захвата Константинополя решили остановиться и основать на завоеванной территории Латинскую империю, подтвердив таким образом свои истинные, грабительские, намерения, ни коим образом не соотносящиеся с освобождением Гроба Господня.

Латинская империя пала уже в 1261 году — крестоносцы не смогли справиться с сопротивлением болгар, албанцев и других православных народов. Византия, обескровленная крестоносцами, потеряла былое могущество и, как держава, уже не имела прежнего влияния на мировом рынке.