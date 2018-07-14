Полицейские разыскивают 32-летнюю уроженку Георгиевского округа

Сотрудники полиции совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» ищут жительницу Щеоргиевского округа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставрополью.

В ОМВД России по Георгиевскому городскому округу поступило заявление от родственников 32-летней гражданки.

Ольга Евдокимова 13 июля вышла из дома, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Девушка нуждается в медицинском лечении.

Приметы: на левой щеке родинка, рост 155 см, худощавое телосложение, глаза карие.

Тех, кто что-то знает о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефонам: 02 (102 с мобильного телефона) либо 8 (87951) 3-52-63.