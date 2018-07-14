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Полицейские разыскивают 32-летнюю уроженку Георгиевского округа
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Полицейские разыскивают 32-летнюю уроженку Георгиевского округа 

АиФ Ставрополье 25 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники полиции совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» ищут жительницу Щеоргиевского округа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставрополью.
В ОМВД России по Георгиевскому городскому округу поступило заявление от родственников 32-летней гражданки.
Ольга Евдокимова 13 июля вышла из дома, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Девушка нуждается в медицинском лечении.
Приметы: на левой щеке родинка, рост 155 см, худощавое телосложение, глаза карие.
Тех, кто что-то знает о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефонам: 02 (102 с мобильного телефона) либо 8 (87951) 3-52-63.
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