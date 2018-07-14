Скотланд-Ярд: следствие по делу о «Новичке» продлится очень долго

Скотланд-Ярд сообщил о том, что на месте отравления граждан Британии веществом «Новичок» в Эймсбери были найдены более 400 вещественных доказательств, в связи с чем расследование по данному делу займет очень много времени.

"Не будет преувеличением сказать, что следственный процесс, связанный с этим делом и с расследованием инцидента в Солсбери, стал одним из самых комплексных и сложных, с которыми полиция Великобритании когда-либо сталкивалась", — заявил Нил Басу , руководитель антитеррористического отдела британской полиции.

Он назвал работу, которая ведется по данному делу «чрезвычайно важной».

"Это трудоемкая и жизненно важная работа, которая, к сожалению, займет очень много времени, но я уверен, что общество понимает, почему это абсолютно необходимо", — добавил Басу.

В сообщении также отмечается, что использование отравляющего вещества из одной партии в Солсбери и Эймсбери остается основной линией расследования.