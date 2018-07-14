Скотланд-Ярд с риском для жизни ищет вещдоки по Новичку

Сотрудники британской полиции, участвующие в расследовании серии отравлений «Новичком», собирают доказательства с риском для жизни. Уже выявлено порядка 400 объектов, потенциально обладающих смертельной опасностью.

«Все ученые и судебно-медицинские эксперты вызвались работать по этому делу, зная, что они рискуют подвергнуться воздействию нервнопаралитического вещества. Их храбрость не должна остаться незамеченное», — сказал Нил Басу , помощник комиссара по спецоперациям в Скотланд-Ярде.

Он также подчеркнул, что работа будет долгой и кропотливой. Общественности не стоит ждать скорых результатов расследования.

«Не будет преувеличением сказать, что сам процесс поиска связей инцидентов в Эймсбери и Солсбери уже стал одним из самых сложных и трудных, с чем полиции Великобритании когда-либо сталкивалась», — подчеркнул он.

4 июля в городе Эймсбери в критическом состоянии в больницу были доставлены мужчина и женщина. Последняя скончалась, не приходя в сознание.

В Скотленд-Ярде заявили, что люди были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», причисленного к разработке российских спецслужб. С помощью него же было совершено покушение на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия в Солсбери.