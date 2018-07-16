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ГРУ заподозрили в причастности к отравлениям «Новичком»
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ГРУ заподозрили в причастности к отравлениям «Новичком» 

Газета.Ru 2 часа назад
К отравлениям нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британских городах Солсбери и Эймсбери может быть причастно ГРУ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По словам источников, в настоящий момент следователи в Великобритании завершают установление личности разведчиков, которые якобы могли организовать атаку. В то же время в Британии не исключают, что к отравлениям могут быть причастны сотрудники других ведомств.
Издание отмечает, что офицеров ГРУ также заподозрили в причастности к предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.
Ранее Скотланд-Ярд назвал основную линию расследования отравлений «Новичком».
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