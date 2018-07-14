Нарусова рассказала об экспертизе останков царской семьи 

Останки царской семьи являются подлинными. Это было окончательно доказано после многочисленных экспертиз.
Все исследования проводились на высоком уровне с участием знающих специалистов, отметила сенатор Людмила Нарусова. Она присутствовала на вскрытии захоронения Александра III, так как входила в государственные комиссии по захоронению этих останков, передаёт РИА Новости.
По её словам, экспертизы проходили в два этапа. Английская королевская семья также предоставила все необходимые материалы, так как у Романовых были родственники по этой линии.
После обнаружения останков двух последних детей в 2007 году также проводились экспертизы. Материалы брали даже с одежды Александра II, которая хранится в Эрмитаже. Они требовались для проведения сравнительной генетической экспертизы, пояснила Нарусова.