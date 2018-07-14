В пригородах Дамаска расчищают завалы для восстановления домов

Активыне строительные работы ведутся в городах — спутниках Дамаска

Пригородам Дамаска возвращают довоенный облик. Строительная техника работает в три смены. Бульдозеры расчищают горы завалов, самосвалы вывозят сотни тонн строительного мусора.

В городах-спутниках столицы страны идет повсеместное восстановление. Каменный ландшафт в недавно разрушенных районах меняется настолько быстро, что порой не узнаешь тот или иной квартал или улицу.

«Мы наняли ряд крупных строительных фирм. Техника сейчас здесь расчищает дороги и подъездные пути к домам, которые необходимо снести, либо восстановить. На этом участке работает четыре бульдозера и 15 грузовиков», — рассказывает представитель администрации Дамаска Набиль Аль Шальгим.

В пригородах Дамаска активно ремонтируются школы. В некоторых, несмотря на то, что учебный год начинается только в середине сентября, уже идут занятия. Школьники наверстывают учебную программу во время каникул. В классах где были выбиты стекла, вырваны двери, либо сделан ремонт, либо подходит к завершению. Ремонты помогают делать даже волонтеры и студенты.

«Когда мы пришли сюда в первый раз-взглянуть — было страшно! Нам очень хочется помочь! Вот этот класс докрасим уже через два часа», — радуется студентка университета Дамаска Сана Диб.

Цены на продуктах в магазинах сейчас, конечно, не такие, что до войны. Однако сирийские власти регулируют и этот вопрос. В течении всех семи лет внутреннего конфликта в населенных пунктах, где работали представители официального Дамаска для малоимущих и нуждающихся, открывали социальные магазины, ни один из которых за время войны не закрылся. Купить здесь можно все самое необходимое — от картофеля до консервов и даже школьной формы.

«Такие магазины — это помощь сирийскому народу. Все поставки идут на государственные деньги, цены здесь фиксированные, и никто не имеет право их повысить! Каждый день только в нашем магазине отоваривается порядка 500 человек», — говорит директор социального магазина Бассель Аш Захер.

Ахмад Насредин работает водителем маршрутного такси в Кафр Батне. Сейчас в городе проживает около 50 тысяч человек, ежедневно сюда возвращаются десятки семей. Людям необходим транспорт, в городе запустили первый муниципальный маршрут Кафр-Батн — Дамаск.

«Я работаю с семи утра и до семи вечера. Стоимость проезда всего 150 лир. Некоторые дороги, конечно, пострадали от войны, но я каждый день вижу, как их ремонтируют— едешь, а здесь уже новый асфальт», — поделился Ахмад Нассредин.

По данным местных властей, в Кафр Батне уже восстановили 70% дорог, электросетей, километры водопровода. Возвращение каждой семьи строго фиксируют, чтобы обеспечить людей жильем, продуктами и рабочими местами.