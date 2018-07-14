Тадж-Махалу грозит исчезновение

Тадж-Махал могут снести. Такое решение может принять Верховный суд Индии. Судьи проинформировали центральное и региональное правительство, что начнут с 31 июля ежедневно рассматривать дело о сносе мавзолея — одного из семи чудес света, сообщает Hindustan Times.

Суд хочет добиться реконструкции и поддержки памятника архитектуры. Сейчас Тадж-Махал стремительно разрушается, по зданию пошли трещины. Верховный суд обвинил правительство в том, что Тадж-Махал не получает должного ухода. Хотя там только закончилась реставрация, все минареты и основное здание почистили, и проблемы Тадж-Махала не очевидны, говорит менеджер компании «ОМ-Тур» Камилла Кардашова.

Камилла Кардашова менеджер компании «ОМ-Тур» «Его и не закрывали вообще полностью на реконструкцию, потому что это один из самых популярных памятников, которые хотят туристы посетить в Индии . Его закрывали планово, то есть леса там, два минарета с левой стороны чистили, покрывали лесами два правых минарета. И самым последним уже чистили главный купол Тадж-Махала и закончили в марте 2018 года. То есть полностью реконструкцию закончили, я сама лично была в конце апреля — начале мая. Там 90% туристов едут именно в Тадж-Махал. То есть там подняли уже сильно цены на входные билеты для иностранцев, значительно дороже стало. И вот как бы за счет этого, за счет именно туристов его почистили. Есть памятники, которым тысячелетия, а Тадж-Махалу всего лишь 300 лет, его же строили моголы — мусульмане, которые из Центральной Азии пришли, то есть он относительно в прекрасном состоянии, то есть стоит и еще столько же, если не дольше, простоит».

Стены Тадж-Махала выложены полированным полупрозрачным мрамором с инкрустацией из самоцветов. При ярком дневном свете он белый, на заре розовый, а в лунную ночь — серебристый. Но в последние годы в стенах Тадж-Махала нашли трещины, это связали с обмелением реки Джамна.

Исчезновение реки, по словам экспертов, приведет не просто к оседанию мавзолея из-за изменения структуры почвы, но и вообще к его разрушению. Кроме того памятник архитектуры теряет свою легендарную белизну из-за загрязнения воздуха. Мавзолей желтеет, а местами зеленеет.

Юлия путешественница «Когда мы гуляли вокруг Тадж-Махала, вокруг этого мавзолея, мы обратили внимание на то, что одна из дверей, небольшая часть двери была такого ярко желтого цвета. Большую часть двери успели почистить, а вот эту желтую еще нет. Мрамор очень сильно меняет цвет, Тадж-Махал желтеет, потому что экологическая обстановка в Агре ужасная. То есть там очень загрязнен воздух, много смога, плюс очень много кирпичных заводов, самодельных, которые, наверное, еще остались с колониальных времен, и они очень сильно загрязняют воздух. Все это сказывается не лучшим образом на внешнем облике Тадж-Махала. Я слышала, что из-за того, что река Джамна очень сильно обмелела, это действительно угрожает фундаменту, потому что мавзолей находится прямо на берегу реки. Лично мы реку практически не видели. То есть мы видели буйволов, которые переплывают остатки, но, по большей части, это уже просто илистое дно».

При этом билет на посещение Тадж-Махала для иностранцев стоит тысячу рупий. Для местных жителей всего 50. За счет доходов с туристов и чистят стены мавзолея.

В мае 2018 года Верховный суд уже вынес решение о том, что правительство должно обратиться за иностранной помощью, чтобы остановить «изменение цвета» мраморных стен мавзолея. Сейчас ВС заявил, что если никакой реакции от чиновников не последует, то мавзолей будет закрыт для посещений по решению суда.