Армяно-Российский центр гумреагирования доставил 100 тонн грузов в Сирию

ХМЕЙМИМ ( Сирия ), 14 июл — РИА Новости . Около 100 тонн гуманитарного груза доставил Армяно-Российский центр гуманитарного реагирования из Армении в Сирию, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Уточняется, что тремя рейсами самолетов Ил-76 МЧС России доставлены гречка и рис, растительное масло, а также предметы первой необходимости.

"Всего из Армении с аэродрома Звартноц на аэродром Хмеймим доставлено около 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что продовольствие при содействии российского Центра и представителей Сирийского Арабского Красного полумесяца будет передано нуждающимся в помощи жителям и беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты, в том числе жителям в труднодоступных районах Сирии.

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