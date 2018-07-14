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Армяно-Российский центр гумреагирования доставил 100 тонн грузов в Сирию
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Армяно-Российский центр гумреагирования доставил 100 тонн грузов в Сирию 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 июл — РИА Новости. Около 100 тонн гуманитарного груза доставил Армяно-Российский центр гуманитарного реагирования из Армении в Сирию, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
Уточняется, что тремя рейсами самолетов Ил-76 МЧС России доставлены гречка и рис, растительное масло, а также предметы первой необходимости.
"Всего из Армении с аэродрома Звартноц на аэродром Хмеймим доставлено около 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии", — добавляется в сообщении.
Отмечается, что продовольствие при содействии российского Центра и представителей Сирийского Арабского Красного полумесяца будет передано нуждающимся в помощи жителям и беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты, в том числе жителям в труднодоступных районах Сирии.
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