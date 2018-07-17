Приложение «Телефон» от Google навсегда избавит вас от нежелательных звонков 

Google выпустила апдейт фирменного приложения «Телефон» для ОС Android. Обновленная версия, уже доступная для загрузки в каталоге Google Play, включает в себя встроенный фильтр спама для автоматической блокировки звонков с номеров, предположительно принадлежащих спамерам.
Как блокировать нежелательные звонки
В отличие от функции «Черный список», которая была доступна в приложении «Телефон» от Google с незапамятных времен, автоопределитель спама действует абсолютно автономно от пользователя. Приложение анализирует номер и в случае возникновения каких-либо подозрений блокирует звонок.
Полная фильтрация спама
Наряду с блокировкой звонка, определитель спама не будет присылать уведомления о пропущенных вызовах. Таким образом приложение убережет пользователя не только от общения с нежелательными собеседниками, но и от неприятных ощущений от осознания того, что кто-то настойчиво хочет с ним связаться.
Как включить фильтр спама на Android
— Чтобы включить функцию защиты от спама, откройте приложение «Телефон» — Перейдите в контекстное меню — «Настройки» — «АОН и спам» — Включите или отключите функцию фильтрации спама в зависимости от личных предпочтений
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Приложение: Телефон
Разработчик: Google LLC Категория: Инструменты
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
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