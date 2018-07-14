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Ярославцы закидали коммунальщиков помидорами. И мороженым
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Ярославцы закидали коммунальщиков помидорами. И мороженым 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал, чтобы в городе по-максимуму выкосили траву. И коммунальщики бросились исполнять приказ. И, видимо, немножко переусердствовали.
Такое объявление повесили на подъезде многоэтажки
— В весёлом доме живу, — написала жительница дома №5 по улице Звёздная в группе «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76» в социальной сети «ВКонтакте» и выложила фотографию.
Девушка сфотографировала объявление, которое повесили у неё на подъезде: «Уважаемые взрослые и дети, жители этого дома! Не кидайтесь морожеными помидорами на работников ЖЭУ, которые косят траву. Иначе они прекратят свою работу и наш дом порастет зеленью! Управдом дома».
По всей видимости, кому-то из жильцов дома не понравился звук газонокосилки.
Ранее мэр Ярославля Владимир Слепцов отругал своих подчинённых за высокую траву в городе. Градоначальник посчитал, что её плохо косят.
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